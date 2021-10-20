В Атырау с начала года 17 женщин и 51 ребенок пострадали от бытового насилия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Атырау поместили в кризисный центр 17 женщин и 51 ребенка, пострадавших от бытового насилия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Факты семейно-бытовых конфликтов составляют основную часть вызовов полиции. В течение суток на телефон 102 поступает около 30 вызовов с просьбой о помощи от женщин и детей, столкнувшихся с насилием. Из них около 20 звонков приходятся на ночное время. Статистика показывает, что в 80% случаев потерпевшие прощают дебошира.

В результате, через некоторое время ситуация в семье повторяется, когда требуется помощь полиции», - рассказала инспектор группы по защите женщин от насилия ДП города Атырау Нургуль Сарсенова.

По словам Нургуль Сарсеновой, ежедневный мониторинг вызовов граждан, поступивших на пульт оператора 102, проводится с целью выявления лиц, подвергшихся насилию в семейно-бытовой сфере. С этими семьями проводится профилактическая работа, участковые инспекторы проверяют семейных агрессоров по месту жительства.

«С начала года в кризисный центр были помещены 17 женщин и 51 ребенок, по воле семейного дебошира оказавшихся на улице или под угрозой физического насилия», - рассказала Нургуль Сарсенова.

Напомним, что став жертвой или свидетелем бытового насилия, можно обратиться по телефонам в дежурную часть полиции - 98-12-05,102, по телефону доверия- 98-12-05 ли по мобильному номеру: 8 778 932 93 92. Звонить можно не только с просьбой о помощи, но и чтобы получить консультацию.