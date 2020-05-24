Новости
В Атырау с 25 мая движение автобусов полностью возобновится
24 Мая 2020 17:52
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с 25 мая движение автобусов восстановят в полном объеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Главный санитарный врач Атырауской области внёс изменения в расписание движения автобусов. Работа общественного транспорта в Атырау полностью возобновляется с 25 мая с 06.00 до 23.00 часов.
В настоящее время автобусы курсируют с 6 до 9 утра и с 17 до 20 вечера.
Напомним, в Атырау карантин продлен до 8 июня.
Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Транспорт, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Известны подробности о новых случаях коронавируса в Алматинской области
- До 4320 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
- Какие будут послабления карантина, если прирост заболевших коронавирусом составит не более 5%
- Будут ли работать общественный транспорт, ЦОНЫ и банки, если прирост заболевших составит не более 7 %
- Какие меры необходимо соблюдать в случае прироста заболеваемости коронавирусом не более 7 %
- Какие ограничения введут в образовательной сфере в случае прироста заболеваемости коронавирусом в РК
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047