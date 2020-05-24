В Атырау с 25 мая движение автобусов полностью возобновится

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с 25 мая движение автобусов восстановят в полном объеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач Атырауской области внёс изменения в расписание движения автобусов. Работа общественного транспорта в Атырау полностью возобновляется с 25 мая с 06.00 до 23.00 часов.

В настоящее время автобусы курсируют с 6 до 9 утра и с 17 до 20 вечера.

Напомним, в Атырау карантин продлен до 8 июня.