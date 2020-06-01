В Атырау с 1 июня возобновят работу аэропорт и вокзалы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где с 1 июня отменяют карантин, возобновят работу многие предприятия и службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 07:00 часов 1 июня 2020 года возобновляется работа аэропорта, железнодорожного вокзала и автостанции. Также будут запущены автобусные пассажирские перевозки, разрешена работа такси при соответствии санитарным требованиям. За исключением населенных пунктов с очагами распространения COVID-19. Руководителю Атырауского отделенческого управления ККБТУ на транспорте обеспечить контроль соблюдения установленных требований в аэропорту, на железнодорожном вокзале и автостанции», - говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача Атырауской области Темирбека Мусагалиева, внесшего изменения в свое постановление, в котором карантин в городе Атырау продлевался до 8 июня.

Напомним, в Атырау с 1 июня отменяют карантин.