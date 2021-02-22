В Атырау реализуют проект «OTANLife»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области реализуется проект «OTANLife», посвященный к 30-летию Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления образования Атырауской области.

По словам руководителя отдела управления Алмагуль Каирлиевой, с «OTANLife» начинается череда проектов, которые будут реализованы в образовательных учреждениях региона в 2021 году.

«Цель проекта – патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи бережного отношения к национальным ценностям, уважения к традициям. В проекте могут участвовать учащиеся школ и студенты колледжей, педагоги и родители. Для полноценной реализации проекта создается комиссия, в состав которой войдут руководитель проекта, представители родительского совета, Школы матерей, общественного Совета отцов, военно-патриотических и волонтерских клубов и другие заинтересованные организации и лица»,- сообщила А. Каирлиева.

Ожидается, что в рамках проекта будут организованы онлайн-лекции, классные часы, дебаты, книжные видеоблоги, путешествия в музеи. А также встречи с молодыми учеными, художественные мастерские, состязания юных айтыскеров, мероприятия для детей с особенными потребностями, соревнования среди военно-патриотических клубов, конкурс эссе среди учащихся и другие мероприятия.