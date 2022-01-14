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В Атырау разрешили встречать и провожать пассажиров во время комендантского часа

14 Января 2022 15:20
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В Атырау разрешили встречать и провожать пассажиров во время комендантского часа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атыраусцы смогут встречать и провожать пассажиров с аэропортов и железнодорожных вокзалов во время комендантского часа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области, для этого пассажир должен иметь проездные билеты (либо снимок билета) и документы, удостоверяющие личность. Провожающий также должен иметь при себе удостоверение личности.
Напомним, ранее управление пассажирских перевозок и автомобильных дорог Атырауской области в период комендантского часа организовало перевозку 10 пассажирских автобусов из железнодорожного вокзала и аэропорта по микрорайонам города, в том числе пригородных, для перевозки людей, прибывающих в город Атырау (в ночное время).
Как сообщалось ранее, в Атырауской области введен комендантский час с 23.00 до 07.00 часов.


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#Атырауская область   #ЧП-2022  
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Автор:

Виктор Сутягин

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