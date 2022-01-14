В Атырау разрешили встречать и провожать пассажиров во время комендантского часа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атыраусцы смогут встречать и провожать пассажиров с аэропортов и железнодорожных вокзалов во время комендантского часа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области, для этого пассажир должен иметь проездные билеты (либо снимок билета) и документы, удостоверяющие личность. Провожающий также должен иметь при себе удостоверение личности.

Напомним, ранее управление пассажирских перевозок и автомобильных дорог Атырауской области в период комендантского часа организовало перевозку 10 пассажирских автобусов из железнодорожного вокзала и аэропорта по микрорайонам города, в том числе пригородных, для перевозки людей, прибывающих в город Атырау (в ночное время).

Как сообщалось ранее, в Атырауской области введен комендантский час с 23.00 до 07.00 часов.