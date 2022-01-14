В Атырау разрешили встречать и провожать пассажиров во время комендантского часа
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атыраусцы смогут встречать и провожать пассажиров с аэропортов и железнодорожных вокзалов во время комендантского часа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области, для этого пассажир должен иметь проездные билеты (либо снимок билета) и документы, удостоверяющие личность. Провожающий также должен иметь при себе удостоверение личности.
Напомним, ранее управление пассажирских перевозок и автомобильных дорог Атырауской области в период комендантского часа организовало перевозку 10 пассажирских автобусов из железнодорожного вокзала и аэропорта по микрорайонам города, в том числе пригородных, для перевозки людей, прибывающих в город Атырау (в ночное время).
Как сообщалось ранее, в Атырауской области введен комендантский час с 23.00 до 07.00 часов.
- Таксист помог вычислить мародера в Алматы
- Режим ЧП отменяется еще в ряде областей
- Отменяется чрезвычайное положение в Шымкенте
- Сохранение стабильности в религиозной сфере требует от государства активных действий - эксперт
- Четырехлетняя девочка погибла в ходе беспорядков - аким Алматы навестил семью
- Как несли службу казахстанские военнослужащие и миротворческие силы ОДКБ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана