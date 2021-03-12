В Атырау разрешили работу СПА-центрам и бассейнам

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау разрешили работу СПА-центрам и бассейнам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауской области главный государственный санитарный врач региона Мадениет Танауов постепенно снимает карантинные ограничения. Было разрешено детским садам принимать в одну группу 25 человек вместо 15-ти ранее.

Теперь разрешение на открытие получили СПА-центры и бассейны, которым можно работать с семи утра до 10 часов вечера.

Под запретом остается проведение массовых, праздничных, зрелищных, спортивных мероприятий со зрителями, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе дома.