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    14:55, 12 Март 2021 | GMT +6

    В Атырау разрешили работу СПА-центрам и бассейнам

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау разрешили работу СПА-центрам и бассейнам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Атырауской области главный государственный санитарный врач региона Мадениет Танауов постепенно снимает карантинные ограничения. Было разрешено детским садам принимать в одну группу 25 человек вместо 15-ти ранее.

    Теперь разрешение на открытие получили СПА-центры и бассейны, которым можно работать с семи утра до 10 часов вечера.

    Под запретом остается проведение массовых, праздничных, зрелищных, спортивных мероприятий со зрителями, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе дома.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Бизнес Общество Безопасность Минздрав РК
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