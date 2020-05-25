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В Атырау разрешили проводить сельхозярмарки
25 Мая 2020 00:18
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау разрешили проведение сельхозярмарок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Главный государственный врач Атырауской области своим постановлением разрешил проведение ярмарок для реализации местной сельхозпродукции. Проводиться они могут только на открытом воздухе с соблюдением дистанции между прилавками, продавцами и покупателями.
Режим работы ярмарок - с 09:00 до 17:00 часов.
Возобновляется также работа гипермаркетов, супермаркетов с 09:00 до 22:00 часов.
Кроме того, с 25 мая в Атырау в полном объеме восстановят движение автобусов .
Ранее сообщалось, что в Атырауской области карантин продлен до 8 июня.
Ключевые слова: Атырауская область, Минздрав РК, Безопасность, Общество,
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