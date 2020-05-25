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В Атырау разрешили проводить сельхозярмарки

25 Мая 2020 00:18
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В Атырау разрешили проводить сельхозярмарки

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау разрешили проведение сельхозярмарок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный врач Атырауской области своим постановлением разрешил проведение ярмарок для реализации местной сельхозпродукции. Проводиться они могут только на открытом воздухе с соблюдением дистанции между прилавками, продавцами и покупателями.

Режим работы ярмарок - с 09:00 до 17:00 часов.

Возобновляется также работа гипермаркетов, супермаркетов с 09:00 до 22:00 часов.

Кроме того, с 25 мая в Атырау в полном объеме восстановят движение автобусов .

Ранее сообщалось, что в Атырауской области карантин продлен до 8 июня.


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Ключевые слова: Атырауская область, Минздрав РК, Безопасность, Общество,
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Автор:

Виктор Сутягин

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