В Атырау разрешили проводить сельхозярмарки

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау разрешили проведение сельхозярмарок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный врач Атырауской области своим постановлением разрешил проведение ярмарок для реализации местной сельхозпродукции. Проводиться они могут только на открытом воздухе с соблюдением дистанции между прилавками, продавцами и покупателями.

Режим работы ярмарок - с 09:00 до 17:00 часов.

Возобновляется также работа гипермаркетов, супермаркетов с 09:00 до 22:00 часов.

Кроме того, с 25 мая в Атырау в полном объеме восстановят движение автобусов .

Ранее сообщалось, что в Атырауской области карантин продлен до 8 июня.