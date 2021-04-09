В Атырау растет число больных коронавирусом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Растет число заболевших коронавирусом в городе Атырау. С начала апреля это от 50 до 70% от всех выявленных инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения, за 7 апреля в Атырауской области было зарегистрировано 137 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них в городе Атырау - 97 случаев, на месторождении Тенгиз - 11 случаев, в Жылыойском районе - 8, в Кызылкогинском районе – 4, в Курмангазинском районе – 9, в Махамбетском районе – 5 случаев и в Исатайском районе – 3 новых случая.

«Заболевание у 76 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. За 7 апреля в области от COVID-19 выздоровели 33 пациента. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 547 человек, в модульной больнице - 200, в районных инфекционных стационарах - 74. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 202», - проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

По темпам распространения Атырауская область остается в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, в Атырау модульная инфекционная больница, рассчитанная на 200 пациентов, полностью заполнена инфицированными. Приём больных с COVID-19 сегодня возобновил инфекционный стационар областной больницы №2.