В Атырау растёт число больных COVID-19 в реанимациях

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау растёт число больных коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимациях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 632 человека.

Загруженность коек составляет 26,8% (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации лечение получают 16 пациентов, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 15,1% (на 106 мест).Это на 50 процентов больше, чем было в начале года.

Как ранее сообщалось, число болеющих COVID-19 превысило шесть тысяч в Атырауской области.







