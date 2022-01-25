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В Атырау растёт число больных COVID-19 в реанимациях

25 Января 2022 02:30
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В Атырау растёт число больных COVID-19 в реанимациях

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау растёт число больных коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимациях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 632 человека.

Загруженность коек составляет 26,8% (на 2360 койко-мест). В отделениях реанимации лечение получают 16 пациентов, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 15,1% (на 106 мест).Это на 50 процентов больше, чем было в начале года.

Как ранее сообщалось, число болеющих COVID-19 превысило шесть тысяч в Атырауской области.




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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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