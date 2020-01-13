В Атырау расследуют смерть ребёнка, проглотившего батарейку

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау проводится расследование по факту смерти ребёнка, проглотившего батарейку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту смерти ребенка полицейскими начато досудебное расследование по части 3 статьи 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником». В настоящее время назначена экспертиза. Ход расследования этого дела находится на контроле прокурора области и начальника департамента полиции Атырауской области», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Напомним, в Атырау медикам не удалось спасти годовалого ребенка, проглотившего батарейку от пульта телевизора. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, малыш поступил в тяжелом состоянии - он дышал с трудом. Оперативно было установлено, что ребенок проглотил какой-то предмет. В облздраве подтвердили, что это была батарейка. Ее попытались извлечь безоперационным методом. К сожалению, предмет был достаточно большой и сделать это не удалось. Не помогла и операция - ребенок, которому было чуть более 11 месяцев, скончался от дыхательной и сердечной недостаточности.



