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В Атырау расследуют смерть человека на Карабатане
4 Марта 2020 15:24
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау расследуют причины смерти человека 1989 года рождения на станции Карабатан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сотрудник компании Kaz M-I – одного из подрядчиков NCOC, скончался 3 марта в результате инцидента, не связанного с работой. Представители компании Kaz M-I обнаружили работника в бессознательном состоянии в его комнате в вахтовом поселке Ватернас, расположенного недалеко от Самала, - сообщили в пресс-службе компании NCOC, разрабатывающей в Атырауской области месторождение Кашаган.
Проинформировав, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины смерти человека. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.
Как подчеркнули в компании, смерть произошла в вахтовом поселке и никоим образом не связана с установкой по подготовке нефти «Болашак», на которую поступает сырье с морского месторождения Кашаган.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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