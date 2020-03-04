В Атырау расследуют смерть человека на Карабатане

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау расследуют причины смерти человека 1989 года рождения на станции Карабатан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудник компании Kaz M-I – одного из подрядчиков NCOC, скончался 3 марта в результате инцидента, не связанного с работой. Представители компании Kaz M-I обнаружили работника в бессознательном состоянии в его комнате в вахтовом поселке Ватернас, расположенного недалеко от Самала, - сообщили в пресс-службе компании NCOC, разрабатывающей в Атырауской области месторождение Кашаган.

Проинформировав, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины смерти человека. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.

Как подчеркнули в компании, смерть произошла в вахтовом поселке и никоим образом не связана с установкой по подготовке нефти «Болашак», на которую поступает сырье с морского месторождения Кашаган.



