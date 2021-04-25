АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау расследуют поступок блогера, собравшего толпу для поиска «клада» около акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Блогер, зарегистрированный в «Инстаграм» как Ахон Бержан, в своем аккаунте сообщил, что приехал в Атырау и хочет оставить что-то ценное для своих подписчиков. Затем опубликовал видео перед областным акиматом, где в коробку положил 50 тысяч тенге и спрятал ее на ветке дерева. Через несколько минут перед зданием акимата собралось большое количество людей, которые искали «клад». Молодые люди подъезжали на машинах, велосипедах, начался ажиотаж.

Блогер чуть позже выложил видео, на котором его благодарит нашедший деньги. Полицейские установили личность блогера. Собранный материал будет направлен санитарному врачу города для принятия решения по факту нарушения карантинных ограничений», – сообщили в пресс-службе ДП региона.

Напомним, что Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.