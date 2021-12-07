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В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
7 Декабря 2021 14:04
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О состоянии спрыгнувшей с моста в реку Урал беременной женщины рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Женщина, 1993 года рождения, спрыгнувшая с моста в реку Урал, поступила в отделение нейрохирургии Атырауской областной больницы. Врачи оценивают состояние жительницы Уральска как средне тяжёлое. У пациентки зафиксирован перелом четырёх рёбер. Весь период лечения она будет находиться под наблюдением врачей и психолога. Срок беременности 4 недели», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
Как ранее сообщалось, в Атырау спасли спрыгнувшую с моста в Урал беременную женщину.
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