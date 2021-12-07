В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О состоянии спрыгнувшей с моста в реку Урал беременной женщины рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Женщина, 1993 года рождения, спрыгнувшая с моста в реку Урал, поступила в отделение нейрохирургии Атырауской областной больницы. Врачи оценивают состояние жительницы Уральска как средне тяжёлое. У пациентки зафиксирован перелом четырёх рёбер. Весь период лечения она будет находиться под наблюдением врачей и психолога. Срок беременности 4 недели», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщалось, в Атырау спасли спрыгнувшую с моста в Урал беременную женщину.