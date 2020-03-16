Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Атырау проводят дезинфекцию в общественном транспорте
16 Марта 2020 17:39
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау проводят дезинфекцию в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКак будут работать торговые центры, рассказал Бахыт Султанов КазНУ полностью перешел на дистанционное обучение Объекты торговли закрываться не будут- Бахыт Султанов
«Если раньше дезинфекция проводилась в начале и в конце смены, то теперь это делается после каждого рейса. Протираются поручни, ручки, двери и окна, пассажирские сиденья. А салоны автобусов обрабатываются раствором хлора», - сообщили в пресс-службе городского акимата.
По информации ведомства, в настоящее время в городе курсируют 160 автобусов по 28 маршрутам.
Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт, Безопасность, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Будут ли работать фуд-корты в казахстанских ТРЦ
- Как будут работать торговые центры, рассказал Бахыт Султанов
- КазНУ полностью перешел на дистанционное обучение
- Объекты торговли закрываться не будут- Бахыт Султанов
- Казахстанских работодателей призвали проявить ответственность перед своими работниками
- В каких странах действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047