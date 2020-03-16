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В Атырау проводят дезинфекцию в общественном транспорте

16 Марта 2020 17:39
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В Атырау проводят дезинфекцию в общественном транспорте

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау проводят дезинфекцию в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если раньше дезинфекция проводилась в начале и в конце смены, то теперь это делается после каждого рейса. Протираются поручни, ручки, двери и окна, пассажирские сиденья. А салоны автобусов обрабатываются раствором хлора», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

По информации ведомства, в настоящее время в городе курсируют 160 автобусов по 28 маршрутам.


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Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт, Безопасность, Коронавирус,
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Автор:

А. Соколов

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