В Атырау проводят дезинфекцию в общественном транспорте

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау проводят дезинфекцию в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если раньше дезинфекция проводилась в начале и в конце смены, то теперь это делается после каждого рейса. Протираются поручни, ручки, двери и окна, пассажирские сиденья. А салоны автобусов обрабатываются раствором хлора», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

По информации ведомства, в настоящее время в городе курсируют 160 автобусов по 28 маршрутам.