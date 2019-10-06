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вчера 13:26
В Атырау прошел вечер памяти оперного певца Эрика Курмангалиева
6 Октября 2019 21:17
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошел вечер памяти оперного певца Эрика Курмангалиева. Мероприятие было организовано в рамках 60-летнего юбилея выдающегося артиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В вечере приняли участие родственники, друзья и коллеги Эрика Курмангалиева. А также звезды отечественной и российской оперы во главе с Александром Котовщиковым. Они исполнили шедевры мировой классики и произведения отечественных авторов.
В ходе творческого вечера состоялась презентация новой версии книги-альбома «Феномен» Маржан Ершу, рассказывающей о жизни и творчестве Эрика Курмангалиева.
Ключевые слова: Атырауская область, Культура,
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