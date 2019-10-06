В Атырау прошел вечер памяти оперного певца Эрика Курмангалиева

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошел вечер памяти оперного певца Эрика Курмангалиева. Мероприятие было организовано в рамках 60-летнего юбилея выдающегося артиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В вечере приняли участие родственники, друзья и коллеги Эрика Курмангалиева. А также звезды отечественной и российской оперы во главе с Александром Котовщиковым. Они исполнили шедевры мировой классики и произведения отечественных авторов.









В ходе творческого вечера состоялась презентация новой версии книги-альбома «Феномен» Маржан Ершу, рассказывающей о жизни и творчестве Эрика Курмангалиева.







