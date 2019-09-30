В Атырау прошел творческий вечер Акуштап Бактыгереевой
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошел творческий вечер Акуштап Бактыгереевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мероприятие под названием «Ақ самал жыры Жайықтың» было приурочено к 75-летнему юбилею известной поэтессы Акуштап Бактыгереевой. В нем приняли участие известные в республике литературоведы, общественные деятели, почитатели творчества поэтессы. Среди тех, кто прибыл поздравить казахстанскую поэтессу, были народная артистка РК Роза Рымбаева, народная певица Казахстана Сауле Жанпеисова и артисты ЗКО филармонии имени Г.Курмангалиева», - сообщили в пресс-службе акима города.
В ходе праздничного вечера были прочитаны стихотворные произведения Акуштап Бактыгереевой, прозвучали музыкальные композиции. Также состоялся дебют песни «Ақұштап – ақ шағала», посвященной Акуштап Бактыгереевой.
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