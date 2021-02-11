В Атырау прошел первый турнир в онлайн-формате по рукопашному бою

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау впервые прошел онлайн-турнир по отработке элементов рукопашного боя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на действующие карантинные ограничения, военно-патриотическая работа в образовательных учреждениях области не останавливается. Преподаватели начальной военной и технологической подготовки Атырауского регионального центра развития физической культуры и спорта провели соревнования по отработке элементов рукопашного боя среди учащихся 10-11 классов и студентов 1-2 курсов колледжей в дистанционном формате. Всего в турнире приняло участие 9 команд, в каждую из которых вошли по двое юношей и две девушки. Проходил он в двух номинациях. Это самооборона от холодного оружия и элементов рукопашного боя –кат», - рассказывает руководитель пресс-службы Атырауского гарнизона МО РК Рустем Игисинов.

Участникам необходимо было выполнить комплекс упражнений рукопашного боя на счет, показать защиту от прямого удара ножом, а также продемонстрировать защиту от удара холодным оружием сверху.



«Судьями в онлайн-формате оценивались правильность и скорость выполнения всех элементов, подача команды руководителем, экипировка учащихся, а также итоговый видеоролик. По итогам соревнований в обеих номинациях первое место завоевали учащиеся Атырауского высшего политехнического колледжа имени С. Мукашева. Также в числе лучших оказались студенты Макатского технологического колледжа нефти и газа, учащиеся средних школ села Нуржау Курмангазинского района, имени А. Кекилбайұлы Индерского района и имени О. Шонаева Махамбетского района», - говорит Рустем Игисинов.

Все победители и призеры соревнований были награждены дипломами и медалями Атырауского регионального центра развития физической культуры и спорта.



