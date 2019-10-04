В Атырау прошел молодежный форум «Jastar Life»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прошел молодежный форум «Jastar Life». В масштабном мероприятии, приуроченном ко Дню города, приняли участие около 1000 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Атырау.

В работе форума «Jastar Life» приняли участие известные республиканские спикеры, которые выступили по пяти различным направлениям.

В частности, по направлению «Урбанистика» выступил руководитель центра «Урбанистика» Асхат Садуов, по направлению «Волонтерство» - председатель общественного фонда «Лига волонтеров» Айслу Ерниязова.

По направлению «Искусство» выступил актер и певец Артур Тулепов, в направлении «Финансовая грамотность» своим опытом поделился тренер Даулет Мукаев.

«Предпринимательство» было представлено мастер-классом индивидуального предпринимателя Армана Алменбета. Кстати, выступление бизнесмена собрало около 500 участников, живо интересовавшихся опытом ведения бизнеса.





После завершения работы двухдневного форума от имени акима города Атырау Алимухаммеда Куттумуратулы спикеры мероприятия получили благодарственные письма. В свою очередь, участники форума, проявившие наибольшую активность, были отмечены подарочными сертификатами от спикеров.

Завершился молодежный форум концертом эстрадного певца Ернара Айдара.















