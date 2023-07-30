В Атырау прокуроры защитили права 365 предпринимателей

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала текущего года прокуроры защитили права 365 предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, защита прав предпринимателей является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора. Так, за истекший период 2023 года прокурорами защищены права 365 предпринимателей, им возвращено 11 млн тенге, которые незаконно были сняты с их счетов местными исполнительными органами. К примеру, в отношении 269 предпринимателей органом государственных доходов выносились незаконные приказы о закрытии банковских счетов, которые были отменены актом прокурорского надзора.

Выявлен факт необоснованного прекращения расходных операции на банковские счета предпринимателей, в результате которого восстановлены права еще 4 бизнесменов.

Отменена 51 незаконная проверка налоговых органов, которые назначались на основании сообщений, полученных через приложение «Wipon». Тогда как проверки разрешаются непосредственно лишь по заявлению физических и юридических лиц.

Виновные лица понесли дисциплинарную ответственность.

Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле.