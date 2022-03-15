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В Атырау прокуроры выявили коррупционные схемы в управлении госдоходов

Автор:  
Виктор Сутягин
15 Марта 2022, 22:49
В Атырау прокуроры выявили коррупционные схемы в управлении госдоходов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Прокуроры выявили коррупционные схемы в управлении госдоходов по городу Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратура города провела проверку деятельности управления государственных доходов по городу Атырау. Выявлены коррупционные схемы, бездействие при взыскании налоговой задолженности, незаконное вмешательство в деятельность субъектов бизнеса и другие. Так, сотрудники ведомства незаконно снимали аресты с банковских счетов, получая за это вознаграждения в виде денежных средств. К примеру, главному специалисту отдела на регулярной основе на личный банковский счет поступали денежные средства от должников в общей сумме свыше 2,7 млн тенге», - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Материалы по выявленным нарушениям направлены в антикоррупционную службу для принятия процессуального решения (проводятся проверочные мероприятия).
Принятыми мерами в пользу государства взыскано более 80 млн тенге, защищены права 70 предпринимателей, 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной, один - к административной ответственности, руководитель отдела освобожден от занимаемой должности.


Атырауская область   Генпрокуратура   Борьба с коррупцией  
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