АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прокуроры добились ареста браконьеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержанные 5 сентября 2019 года в северной части Каспийского моря двое браконьеров (1987 и 1988 года рождения) в порядке ст.128 УПК РК были водворены в изолятор временного содержания. Однако 8 сентября 2019 года Атырауским городским специализированным следственным судом в санкционировании меры пресечения в виде содержания подозреваемых под стражей было отказано. Судом подозреваемые в браконьерстве были отпущены под подписку о невыезде. По ходатайству природоохранного прокурора областным судом постановления следственного судьи отменены. Оба браконьера арестованы сроком на 2 месяца», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.



