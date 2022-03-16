АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прокуратура завела уголовное дело в отношении полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратурой города Атырау проанализирована законность составления протоколов об административных правонарушениях, составленных органами полиции. Выявлены факты незаконного привлечения граждан к административной ответственности. Так, граждан обвиняли в загрязнении мест общего пользования, парков, в том числе выбросе коммунальных отходов в неустановленных местах, а также в нарушении правил содержания и выгула домашних животных. При этом сами «нарушители» даже не подозревали о своем недостойном поведении», - сообщает прокуратура города Атырау.

По словам начальника отдела по защите общественных интересов городской прокуратуры Ерлана Какиева, сотрудники управления полиции составляли административные протоколы без ведома лиц, в качестве наказания применяли взыскания в виде предупреждения и штрафа.

По данному факту в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 416 Уголовного кодекса «Фальсификация доказательств по делам об административных правонарушениях». Дело направлено для расследования в Управление собственной безопасности департамента полиции Атырауской области», - сообщил Ерлан Казиев.