АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау прокуратура просит суд пересмотреть решение по браконьерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержанные в акватории Каспийского моря два браконьера (1987 и 1988 годов рождения) в порядке ст.128 УПК РК были водворены в изолятор временного содержания. Однако 8 сентября 2019 года Атырауским городским специализированным следственным судом в санкционировании меры пресечения в виде содержания подозреваемых под стражей было отказано. Браконьеры были отпущены под подписку о невыезде. Природоохранной прокуратурой области на постановление следственного судьи принесено соответствующее ходатайство об отмене и применения меры пресечения в виде содержания браконьеров под стражей», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





Как сообщалось, задержанные в Атырау браконьеры с крупной партией рыбы осетровых пород избежали заключения под стражу. Браконьеры были задержаны с почти сотней особей рыбы осетровых пород, часть из которых занесена в Красную книгу. По указанию прокурора области Х. Дауешова факт браконьерства был переквалифицирован на ч.4 ст.335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, совершенные с причинением крупного ущерба). Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Задержанные два браконьера (1987 и 1988 года рождения) в порядке ст.128 УПК РК были водворены в изолятор временного содержания. Ожидалось, что на фоне усиления в Казахстане борьбы с браконьерством впервые за многие последние годы любители легкой наживы окажутся за решеткой. Однако суд не поддержал прокурора. «Суд учел, что два молодых человека имеют постоянную прописку, у них на иждивении малолетние дети и старые родители. Основываясь на этом, суд решил не помещать их под арест, а отпустить под подписку о невыезде», - сообщили в пресс-службе областного суда.