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    18:25, 28 Май 2021 | GMT +6

    В Атырау произошел пожар в департаменте госдоходов

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау произошёл пожар в департаменте госдоходов по Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Возгорание произошло внутри многоэтажного здания. На месте происшествия работают несколько пожарных расчётов. На место происшествия для тушения пожара прибыли семь пожарных расчётов, специальная машина с выдвижной лестницей. На месте чрезвычайного происшествия работают 37 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. Их задача - локализовать возгорание, не позволив огню распространиться на многоэтажное здание.

    Сотрудники департамента госдоходов самостоятельно покинули здание. По предварительной версии пожар произошёл из- за неисправности электрооборудования.

    Следим за развитием ситуации.



    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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