АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау произошел пожар в частном детском саду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня во второй половине дня поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурсая горит одноэтажное здание частного детского сада. При прибытии к месту вызова сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, было установлено, что открытым огнем горит кровля детского сада «Зейнеп Амина». До приезда пожарных 3 воспитательницы вывели 13 детей (3-5 лет) на улицу. В тушении пожара были задействованы 6 единицы техники и 25 человек личного состава. Работали 3 ствола. Пожар был локализован и полностью ликвидирован. В результате пожара полностью сгорела кровля детского сада (144 кв.м). Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось предотвратить распространение огня на двухэтажный коттедж, расположенный в 2 метрах от детского сада. Жертв и пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание. Устанавливается материальный ущерб от пожара.