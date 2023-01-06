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В Атырау продолжаются поиски утонувшего в Урале мужчины

6 Января 2023, 21:01
В Атырау продолжаются поиски утонувшего в Урале мужчины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау продолжаются поиски утонувшего накануне в реке Урал мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с 08:30 часов спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области продолжили поиски утонувшего накануне в реке Урал мужчины. Трагедия произошла в пригородном селе Жумыскер. Где двое мужчин вышли на подтаявший лед и начали делать полынью для лова рыбы. Лед треснул и оба они оказались в воде.

Силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области совместно с сотрудниками департамента полиции Атырауской области один мужчина 1974 года рождения был спасен и доставлен в областную больницу. Мужчину 1975 года рождения спасти не удалось. Вчера и сегодня поиски тела успехом не увенчались», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.


В поисково-спасательных работах задействовано девять спасателей ДЧС Атырауской области, две единицы техники и одно плавательное средство. Завтра поиски возобновятся.

Ранее сообщалось, что провалившегося под лед мужчину спасли в Атырау.

Фото: МЧС Атырауской области


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