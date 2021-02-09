В Атырау продолжаются поиски страдающего психическим расстройством мужчины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау продолжаются поиски вышедшего 5 февраля из дома и не вернувшегося мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поиски пропавшего начались 6 февраля, как только родственники сообщили о случившемся. Начали их сотрудники полиции и спасатели ДЧС, а 7 февраля подключились около 20 волонтеров Атырауского областного филиала общества «Красный полумесяц РК», а затем и десятки неравнодушных людей. ДЧС выделил технику, привлекался вертолет. Обследованы все близлежащие поселки, побережье Урала в Каиршахтинском сельском округе, где жил пропавший. Мы побывали в поселке Карабатан, где раньше жила его семья, на последнем его месте работы. После одного из сигналов обследовали улицы в районе рынка «Рахат» в городе. Поиски продолжаются», - рассказала руководитель Атырауского областного филиала общества «Красный полумесяц РК» Асия Кульжанова.

Как ранее сообщалось, 6 февраля в 18 часов 12 минут поступило сообщение о том, что гражданин Айтекешов, 1991 года рождения, страдающий психическим расстройством, ушел вечером 5 февраля из дома и не вернулся. Родственники пытались отыскать его самостоятельно. Однако сделать это не удалось. Сразу же после поступления сообщения к поиску подключились спасатели и сотрудники полиции. В розыске задействованы 16 сотрудников и 7 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 2 кинологических расчета, 3 единицы техники и 10 сотрудников департамента полиции Атырауской области. Поиск продолжается», - сообщила пресс-служба ДЧС региона.



