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16.11.2019 12:52
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В Атырау продолжаются чествования Абиша Кекилбаева
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау состоялся вечер памяти, посвященный 80-летию выдающегося общественного деятеля, лауреата Государственной премии Республики Казахстан, народного писателя и Героя труда Абиша Кекилбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В торжественном мероприятии приняли участие супруга писателя Клара Калекенкызы, известные деятели искусств и общественные деятели Мереке Кулкенов, Светкали Нуржан, Анес Сарай и другие.
На вечера был продемонстрирован видеофильм о биографии Абиша Кекилбаевича, который был продолжен постановкой Академического казахского драматического театра им.Махамбета. В глубокой философской постановке зрителям были показаны беседа Абиша с отцом, разговоры с персонажами его произведений Абулхаир ханом и Махамбетом, воспоминания писателя о своем учителе Мухтаре Ауэзове, встреча с другом - поэтом Фаризой Онгарсыновой.
«Для каждого из нас Абиш Кекилбаев воспринимается по-своему. Кто-то восхваляет его как поэта, кто-то признает его как писателя, ну, для третьего он - мудрец. И все будут правы. В этом и есть величие Абиша. Творчество которого требует детального изучения. Я считаю, что это и есть главная задача сегодняшнего и будущих», - сказал выступая на вечере глава региона Нурлан Ногаев.
В продолжение вечера заслуженный деятель Казахстана Турар Алимбаев исполнил кюй «Абиш-таген», посвященный писателю. Прозвучали песни, написанные на слова Абиша Кекилбаева, «Даурен кошкен» в исполнении Есенбая Кулиева, «Арман деген - Аргымак» в исполнении Тамары Асар.
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