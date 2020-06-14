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В Атырау продолжатся поиски утонувшего в Урале мужчины

14 Июня 2020 05:22
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В Атырау продолжатся поиски утонувшего в Урале мужчины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с рассветом продолжатся поиски утонувшего в Урале 27-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«13 июня 2020 года на реке Урал в пригородном посёлке Геолог города Атырау силами о перативно - спасательных отрядов ДЧС Атырауской области велись поиски тела молодого мужчины, 1993 года рождения. Со слов очевидцев, он находился на отдыхе с друзьями и приблизительно в 17:10 утонул, купаясь в необорудованном для этого месте. Поиски утонувшего продолжались до наступления темноты. С рассветом они будут продолжены», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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