Новости
В Атырау продолжатся поиски утонувшего в Урале мужчины
14 Июня 2020 05:22
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с рассветом продолжатся поиски утонувшего в Урале 27-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеТри человека за 10 дней утонули в Кызылкугинском районе Атырауской области Два человека при неизвестных обстоятельствах утонули в Павлодарской области Тело пропавшего накануне мальчика извлекли из воды в Атырау
«13 июня 2020 года на реке Урал в пригородном посёлке Геолог города Атырау силами о перативно - спасательных отрядов ДЧС Атырауской области велись поиски тела молодого мужчины, 1993 года рождения. Со слов очевидцев, он находился на отдыхе с друзьями и приблизительно в 17:10 утонул, купаясь в необорудованном для этого месте. Поиски утонувшего продолжались до наступления темноты. С рассветом они будут продолжены», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Пожар в квартире в Кокшетау: трое детей в тяжелом состоянии
- Шестилетняя девочка погибла в выгребной яме в Атырау
- В ЗКО насмерть ударило током электромонтера
- О текущей ситуации с коронавирусом на Тенгизе рассказали в ТШО
- Жителей Атырау предупредили об отключениях света и горячей воды по воскресеньям
- 10 человек погибли и еще 117 пострадали при взрыве автоцистерны на востоке Китая
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047