В Атырау продолжатся поиски утонувшего в Урале мужчины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с рассветом продолжатся поиски утонувшего в Урале 27-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 июня 2020 года на реке Урал в пригородном посёлке Геолог города Атырау силами о перативно - спасательных отрядов ДЧС Атырауской области велись поиски тела молодого мужчины, 1993 года рождения. Со слов очевидцев, он находился на отдыхе с друзьями и приблизительно в 17:10 утонул, купаясь в необорудованном для этого месте. Поиски утонувшего продолжались до наступления темноты. С рассветом они будут продолжены», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.