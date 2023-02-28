В Атырау продолжается вывоз снега и откачка талой воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из Атырау, где в начале февраля прошли сильные снегопады, продолжается вывоз снега и откачка талой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, в городе, где температура воздуха поднялась до плюсовых значений, началось таяние снега. ТОО «Спецавтобаза» приступила к откачке талой воды с центральных улиц и из микрорайонов областного центра. На сегодняшний день откачка воды проводится 23 вакуумами, собрано и отправлено в канализационную систему 6 740 кубометров воды.

«Продолжается вывоз собранных снежных навалов. В этих работах принимают участие 125 единиц специальной техники и около 300 рабочих. С 4 февраля собрано и вывезено за городскую черту 82 тысячи кубических метра снега, распылено 580 тонн реагентов, позволяющих бороться с гололедом», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

Ранее заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев пообещал за неделю очистить Атырау от снега и талой воды.