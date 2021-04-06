АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау продолжает расти число инфицированных коронавирусом. За последние сутки выявлено 103 случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжает расти количество выявленных новых случаев коронавирусной инфекции. Среди вновь инфицированных - 79 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 16 заболевших на месторождении Тенгиз.

Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки Covid-19 подтвердился у четверых жителей Жылыойского района, у двух жителей Индерского района и у двух жителей Курмангазинского района.

«Заболевание у 45 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. За прошедшие сутки в области от Covid-19 выздоровели 69 пациентов. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 454 пациента, в модульной больнице - 175, в районных инфекционных стационарах - 55. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 255 человек», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Атырауская область по темпам распространения Covid-19 продолжает оставаться в «красной» зоне.