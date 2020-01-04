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В Атырау признанное виновным в отравлении рыбы в Урале предприятие объявило о банкротстве

4 Января 2020 21:21
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В Атырау признанное виновным в отравлении рыбы в Урале предприятие объявило о банкротстве

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау признанное судом виновным в массовой гибели рыбы в Урале КГП «Атырау су арнасы» объявило о банкротстве, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На своей странице в Facebook предприятие информирует, что с 1 января 2020 года прекращает оказание услуг по водоснабжению и водоотведению.

«Данные функции передаются КГП «Атырау облысы су арнасы». С указанной даты договор на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения будет расторгнут и переоформлен на КГП «Атырау облысы Су Арнасы», в связи с чем вам необходимо оказать содействие в их согласовании и предоставлении актуальной информации», - говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря в Атырау суд вынес приговор обвиняемым в массовом отравлении рыбы в реке Урал. Обвинялись в этом бывшие руководители КГП «Атырау су арнасы», снабжающего город, пригородные посёлки и Макатский район питьевой водой.

Приговором суда №2 города Атырау бывший директор КГП «АСА» Р.Курметов признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.371, ч.3 ст.328, ч.2 ст.204 УК. Ему на основании ч.3 ст.58 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно по совокупности уголовных правонарушений назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы. Осужденный лишен права занимать должности на государственной службе на 3 года.

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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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