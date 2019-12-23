В Атырау принята трехлетняя программа обновления дорожной инфраструктуры

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау принята трехлетняя программа обновления дорожной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в Атырау была запущена трехлетняя программа обновления дорожной инфраструктуры. Проект масштабной модернизации предусматривает расширение дорог, укладку асфальтового покрытия и установку современного уличного освещения. На данный момент проводится реконструкция 35 км дорог, охватывающая 11 улиц. 15 километров автодорог уже отремонтировано. Построено 9 км велосипедных дорожек, 53 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек», - сообщил аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы.

Проинформировав, что масштабные работы на городских улицах будут продолжены. И не только в Атырау. С 1 января к территории города добавятся сельские округа Алмалы и Береке Махамбетского района. Новый асфальт будет укладываться и в пригородных населенных пунктах.