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    13:50, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    В Атырау при пожаре в пятиэтажном доме погиб человек

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау при пожаре в пятиэтажном доме погиб человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пожар произошёл в микрорайоне Авангард в пяти этажном доме в квартире на четвертом этаже. В областную больницу с ожогами второй степени лица и обеих рук госпитализирована хозяйка дома 1949 г.р., хозяин дома 1949 г.р. На месте пожара обнаружен труп их сына 1976 г.р. (Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем). В ликвидации пожара были задействованы 12 сотрудников и три единицы техники», - сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Происшествия
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