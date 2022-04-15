АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау при пожаре в пятиэтажном доме погиб человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожар произошёл в микрорайоне Авангард в пяти этажном доме в квартире на четвертом этаже. В областную больницу с ожогами второй степени лица и обеих рук госпитализирована хозяйка дома 1949 г.р., хозяин дома 1949 г.р. На месте пожара обнаружен труп их сына 1976 г.р. (Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем). В ликвидации пожара были задействованы 12 сотрудников и три единицы техники», - сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.