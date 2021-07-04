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    22:24, 03 Июль 2021 | GMT +6

    В Атырау при хлопке газа погибла женщина

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в результате пожара в пригородном поселке Таскала погибла женщина, ребёнок с сильными ожогами доставлен в реанимационное отделение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, пожар произошёл в жилом доме в поселке Таскала. По прибытию на место вызова было установлено, что в жилом доме в результате скопления газо-воздушной смеси в кухонном помещении произошел хлопок с дальнейшим возгоранием кровли дома. В тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и три единицы техники ДЧС Атырауской области.

    «На месте пожаре скончалась женщина 1972 года рождения, ребенок 2009 года рождения с термическими ожогами 85% тела был доставлен в детскую областную больницу и в крайне тяжелом состоянии помещён в реанимацию. Предварительная причина пожара согласно полученных объяснений - нарушение безопасности при эксплуатации газового оборудования. Со слов остальных жильцов дома, подключение газовой плиты они проводили самостоятельно. Установка плиты и соединение труб после подключения осуществлялось без специалистов газовой службы, что является грубейшим нарушением правил эксплуатации газовых и отопительных приборов», - проинформировали в пресс-службе ДЧС области.


    Теги:
    Атырауская область МЧС Происшествия, ЧС Происшествия
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