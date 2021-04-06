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    06:35, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    В Атырау пресекли две свадьбы на 300 гостей

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау пресекли две свадьбы на 200 и 100 гостей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Свадьбы на 200 и 100 человек, а также банкет на 50 человек пресекла мониторинговая мобильная группа, в которую кроме представителей общественности входят сотрудники акимата и полицейские. После соответствующих разъяснений гости мероприятий покинули банкетные залы», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

    Мониторинговая группа выявила и другие нарушения карантина. Рестораны «Бармаглот» и «Енді не істейміз?» продолжали работать после 22.00 часов. Нарушали режим два компьютерных клуба, Колхозный рынок.

    «По фактам нарушений карантинных ограничений материалы направлены в департамент контроля качества, безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

    Всего в Атырау работают 18 мониторинговых групп, проводящих проверки ежедневно.

    Напомним, в Атырау продолжает расти число инфицированных коронавирусом, загруженность инфекционных стационаров в Атырауской области составляет 23,9%. Всего в регионе развернуто около 2 тысяч койко-мест для больных коронавирусной инфекцией. При росте заболеваемости подготовлено 430 резервных инфекционных койко-мест при различных медучреждениях - областной больнице, областном кардиоцентре и Атырауском областном фтизиопульманологическом центре.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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