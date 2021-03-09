АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау предпринимательница открыла цех по выпуску моющих средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш цех по производству бытовой и автохимии предлагает автокосметику - очиститель стекол, полироль, кондиционер, восковой силикон, бесконтактную пену. Для бытовой химии мы самостоятельно разработали средства для мытья посуды, полов и стекол, жидкое мыло для стирки белья, средства для посудомоечных машин, сантехники и чистки ковров», - рассказала местная предпринимательница Айсулу Уразюаева.

Все моющие средства сделаны на основе новейшей итальянской технологии и не вызывают аллергии и раздражения. При этом товары вполне конкурентоспособны на местном рынке.