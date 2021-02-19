РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:35, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    В Атырау предприниматель лишился лицензии из-за продажи алкоголя подростку

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау предприниматель лишился лицензии из-за продажи алкоголя лицу, не достигшему 21-летнего возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В одном из магазинов, расположенных по улице Курмангалиева, участковыми инспекторами полиции была выявлена продажа алкогольной продукции гражданину, не достигшему 21-летнего возраста. В отношении 51-летнего предпринимателя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 200 КоАП РК (за нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции).

    Решением суда на предпринимателя наложен штраф в размере 81 676 тенге с лишением лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции сроком на один месяц», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

    С начала года к административной ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции привлечены 4 предпринимателя.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!