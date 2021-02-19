В Атырау предприниматель лишился лицензии из-за продажи алкоголя подростку

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау предприниматель лишился лицензии из-за продажи алкоголя лицу, не достигшему 21-летнего возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В одном из магазинов, расположенных по улице Курмангалиева, участковыми инспекторами полиции была выявлена продажа алкогольной продукции гражданину, не достигшему 21-летнего возраста. В отношении 51-летнего предпринимателя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 200 КоАП РК (за нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции).

Решением суда на предпринимателя наложен штраф в размере 81 676 тенге с лишением лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции сроком на один месяц», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

С начала года к административной ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции привлечены 4 предпринимателя.