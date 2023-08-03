АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау построят школу-интернат для одаренных в спорте детей. Об этом сообщил руководитель управления физической культуры, спорта и туризма Дастанбек Коспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Вопрос о строительстве школы-интерната для одаренных в спорте детей долгое время оставался одним из проблемных в областном центре. Теперь он решен положительно. В Атырау свыше 277 тысяч человек регулярно занимаются физической культурой и спортом. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 1,3%. Планируется, что к 2025 году число атыраусцев, занимающихся массовыми видами спорта на постоянной основе, достигнет 50%»,- рассказал Дастанбек Коспанов.⠀

Сегодня в регионе работают 9 профессиональных спортивных клубов. Это клубы по волейболу, баскетболу, футболу, мини-футболу, хоккею, боксу, спортивный клуб инвалидов, по водным и национальным видам спорта.

«Количество тренирующихся в спортивных клубах составило 4276 человек, в этом году показатель вырос на 633 человека. По области средний уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек составляет 38,2%. В соответствии с действующими планами и программами в период с 2023 по 2027 годы планируется увеличить этот показатель более чем на 40% путем строительства 26 спортивных комплексов», - рассказал Дастанбек Косанов.

В этом году в селе Тушыкудык Исатайского района введен в эксплуатацию спортивный комплекс, еще один спортивный комплекс строится в пригородном селе Жанаталап.