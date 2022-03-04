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    14:23, 04 Март 2022 | GMT +6

    В Атырау помогают получить цифровые услуги людям с особыми потребностями

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау помогают получить цифровые услуги людям с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ЦОНе № 1 г. Атырау открылся уголок цифровых услуг, где люди с особыми потребностями могут самостоятельно получить госуслуги. Здесь установлены компьютеры, полностью адаптированные для использования клиентами с нарушениями слуха и речи. Они оснащены наушниками и специальной клавиатурой. Программа передает через наушники всю необходимую информацию. Мы создаем комфортные условия для всех клиентов, в нашем филиале трудятся 25 человек с особыми потребностями. В это число входят и Айбек Идаятов с Айнур Мустажаповой, которые и предложили открыть такой уголок», - сказал директор атырауского филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Муса Хайруллиев.

    Сообщив, что во всех ЦОНах есть специальные окошки, где люди с особыми потребностями могут получить госуслуги.



    Теги:
    Атырауская область Правительство для граждан Общество
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