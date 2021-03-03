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    19:32, 02 Март 2021 | GMT +6

    В Атырау полицейский спас мужчину от суицида

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау полицейский спас мужчину от суицида, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Происшествие произошло в одном из многоэтажных домов микрорайона «Нурсая». На пульт оператора «102» позвонила 32 - летняя женщина, попросив о помощи. Она сообщила, что ее гражданский муж пытается покончить жизнь самоубийством. На место происшествия сразу же был отправлен участковый инспектор полиции. В квартире инспектор обнаружил 33-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который пытался совершить суицид. Инспектор буквально вытащил его из петли мужчину, оказав первую медицинскую и психологическую помощь», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

    После спасательных мероприятий участковым инспектором полиции была проведена с мужчиной профилактическая разъяснительная работа. Супруга выразила огромную благодарность полицейскому за оперативность и профессионализм.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Правоохранительные органы
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