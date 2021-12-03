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В Атырау полицейские спасли мужчину от прыжка с моста

3 Декабря 2021 15:40
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В Атырау полицейские спасли мужчину от прыжка с моста

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 38-летний житель Атырау пытался покончить жизнь самоубийством, собираясь спрыгнуть с моста в микрорайоне Балыкшы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Участковые инспекторы полиции при обходе закрепленных за ними административных территорий заметили гражданина, который собирался спрыгнуть с моста. Один полицейский, беседуя с ним, попытался отвлечь мужчину, призывая не прыгать. В то же время другие сотрудники пытались его поднять на мост. Благодаря бдительности капитанов полиции Нурбаба Калидуллина, Бекежана Сабирова, Галыма Кабделова, Мейрамбека Хангерейулы и старшего лейтенанта полиции Ораза Тажикенова в считанные минуты стражи порядка спасли мужчину, который пытался распрощаться со своей жизнью. Это лишний раз доказывает, что полицейские не жалеют себя при обеспечении безопасности населения», - сказал начальник Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.



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#Атырауская область   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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