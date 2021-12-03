В Атырау полицейские спасли мужчину от прыжка с моста

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 38-летний житель Атырау пытался покончить жизнь самоубийством, собираясь спрыгнуть с моста в микрорайоне Балыкшы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Участковые инспекторы полиции при обходе закрепленных за ними административных территорий заметили гражданина, который собирался спрыгнуть с моста. Один полицейский, беседуя с ним, попытался отвлечь мужчину, призывая не прыгать. В то же время другие сотрудники пытались его поднять на мост. Благодаря бдительности капитанов полиции Нурбаба Калидуллина, Бекежана Сабирова, Галыма Кабделова, Мейрамбека Хангерейулы и старшего лейтенанта полиции Ораза Тажикенова в считанные минуты стражи порядка спасли мужчину, который пытался распрощаться со своей жизнью. Это лишний раз доказывает, что полицейские не жалеют себя при обеспечении безопасности населения», - сказал начальник Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.



