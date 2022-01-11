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    21:46, 10 Январь 2022 | GMT +6

    В Атырау полицейские почтили память погибших коллег минутой молчания

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау полицейские почтили память погибших коллег минутой молчания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    При обеспечении безопасности мирных граждан и отражении нападения террористов от рук вооруженных преступников погибли 8 сотрудников полиции и военнослужащих.

    Сегодня, 10 января, во всех подразделениях Департамента полиции Атырауской области с участием ветеранов ОВД и личного состава почтили память погибших коллег минутой молчания.

    «Они проявили мужество и отвагу, с честью выполнили свой служебный и воинский долг до конца. Очень жаль, что наши коллеги погибли при исполнении служебного долга. Их имена навсегда останутся в наших сердцах и памяти, золотыми буквами в истории органов внутренних дел», - сказал начальник Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

    Напомним, Президент Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич объявил 10 января 2022 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей в результате террористических актов, совершенных в Республике Казахстан.



    Теги:
    Атырауская область ЧП-2022
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