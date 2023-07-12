В Атырау поезд врезался в пассажирский автобус

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау железнодорожный состав врезался в рейсовый пассажирский автобус. Пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП области, инцидент произошел в Атырау на переезде через железную дорогу на улице Рауан.

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по городскому маршруту №2, травмы получили 2 человека. Они были доставлены в областную больницу.

«Водитель автобуса переезжал через железную дорогу в неположенном месте. Идет сбор соответствующих документов», - сообщили в пресс-службе ДП региона.