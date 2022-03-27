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В Атырау подозреваемый в тройном убийстве арестован на два месяца

Автор:  
Виктор Сутягин
27 Марта 2022, 00:43
В Атырау подозреваемый в тройном убийстве арестован на два месяца

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау суд выдал санкцию на арест на два месяца подозреваемого в убийстве троих мужчин и ранении еще одного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс- службе областного суда, подозреваемый в тройном убийстве и ранении еще одного человека 28-летний житель Мангистауской области с санкции суда арестован на два месяца.

Как проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения, состояние раненого, поступившего в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, оценивается в настоящее время как средней степени тяжести. Он переведен в отделение нейротравматологии. Он разговаривает.

Как ранее сообщалось, подозреваемый в убийстве трех человек арестован в Атырау.

Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки с гибелью людей в Атырау.

В Атырау обнаружено оружие подозреваемого в расстреле трех человек.


Атырауская область   Происшествия   Здравоохранение   Судебный процесс  
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