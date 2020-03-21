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В Атырау поддержали врачей, работающих с заболевшими  коронавирусом

21 Марта 2020 18:36
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В Атырау поддержали врачей, работающих с заболевшими  коронавирусом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау поддержали медиков, работающих с инфицированными коронавирусом , передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Поводом для виртуальной поддержки стало обращение к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову 13-летней Раиды, которая встретила свой мушел жас без мамы, врача, сутками находящейся в стационаре с инфицированными коронавирусом. Девочка просит министра сделать все возможное, чтобы больше никто не заболел, и ее мама поскорее вернулась домой. На одной из стен академии мы нарисовали врача с открытым сердцем в маске и перчатках. Таким образом мы хотели поддержать всех медицинских работников, кто, рискуя здоровьем, а может, и жизнью, находится в очаге инфекции. Хотели показать, что мы ценим их труд, мы вместе», -рассказал преподаватель живописи Малой академии искусств имени Н.Тлендиева Мейрбек Бактияр.

Напомним, министр здравоохранения Е.Биртанов ответил девочке через социальные сети. Поздравив Раиду с днем рождения, он пообещал передать ей в подарок книгу через маму.


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Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус,
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Автор:

А. Соколов

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