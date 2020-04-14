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В Атырау почти 4,5 тысячи человек получили материальную помощь по 50 тысяч тенге

Автор:  
Виктор Сутягин
14 Апреля 2020, 01:01
В Атырау почти 4,5 тысячи человек получили материальную помощь по 50 тысяч тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках проводимой в стране акции «BizBirgemiz» материальную помощь по 50 тысяч тенге в Атырау получили 4 495 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Списки представлены акиматами городов. Они включают граждан из числа социально уязвимых групп с самым низким уровнем дохода. Среди них - малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. А также получающие минимальную пенсию и входящие в список социально уязвимых слоев населения пенсионеры по возрасту, дети-сироты, участники и инвалиды ВОВ, приравненные к ним труженики тыла. Такую помощь получили 4 495 человек», - рассказала заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Альфия Тулегариева.

Она добавила, что в области оказана помощь в виде социальных пакетов более 1 500 семьям в размере 30 млн тенге.


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