В Атырау пассажиры не могут сдать купленные до 31 декабря на рейсы Bek Air билеты

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау пассажиры не могут сдать купленные на рейсы Bek Air билеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила 27 декабря представитель авиакомпании Bek Air в международном аэропорту Атырау, пока можно сдать билеты на отмененные в этот день рейсы в Шымкент и Нур- Султан, а также на утренний рейс 28 декабря до Алматы. Сделать это можно в авиакассах городов, где непосредственно приобретались билеты. Или же пассажирам нужно обратиться в колл-центр. На дневные и вечерние рейсы 28 декабря, а также на рейсы с 29 по 31 декабря билеты пока не принимаются – такого распоряжения не было.

«Но не все люди хотят сдавать билеты – им нужно лететь. У каждого в этом необходимость. Не все летят просто на праздники. У кого кто-то заболел, кто летит на лечение, многие собрались через Алматы и Нур-Султан транзитом в другие страны. А мест на бортах других авиакомпаний нет. Есть только на 31 декабря у Air Astana на вечерний рейс по какой-то космической цене», - говорит одна из пассажирок Нурсауле Избасарова, приехавшая поздно вечером в аэропорт, чтобы выяснить, как она полетит в Алматы 29 декабря.

Как сообщалось ранее, в связи с приостановлением полетов авиакомпании Bek Air с 27 по 31 декабря отменены около 100 рейсов.

На эти рейсы было продано 9157 билетов. Bek Air ведет работу по возврату полной стоимости авиабилетов на все рейсы, запланированные до 31 декабря 2019 года. Пассажирам предлагается рассматривать варианты перелета на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта.

При этом, по информации казахстанских авиакомпаний, цены на авиабилеты в связи с отменой рейсов авиакомпании Bek Air не поднимались. Информация о повышении тарифов в связи с произошедшей катастрофой не соответствует действительности. В преддверии Нового года и выходных цены на авиабилеты традиционно бывают выше, чем в обычные дни. Для предотвращения переплаты через посредников, пассажирам рекомендуется приобретать авиабилеты на официальных сайтах авиакомпаний и аккредитованных точках продаж.

По информации авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air, пассажиры отмененных рейсов могут до 31 декабря воспользоваться услугами данных авиакомпаний при наличии свободных мест на аналогичных маршрутах по стоимости приобретения билетов на рейсы авиакомпании Bek Air. Приобретение билетов необходимо осуществить непосредственно в кассах авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air.

Авиакомпания Scat до 31 декабря 2019 года при наличии свободных мест принимает к перевозке пассажиров авиакомпании Bek Air на основании передаточной ведомости с указанием данных пассажиров, предоставленной представителем авиакомпании Bek Air. Также авиакомпанией Air Astana введены дополнительные рейсы между городами Нур-Султан и Алматы 28 декабря текущего года (время вылета в 05:00 ч и 10:00 ч. по местному времени). Близкие родственники пострадавших пассажиров могут лететь бесплатно. Кроме того, в период новогодних праздников и каникул авиакомпания Air Astana ввела дополнительные рейсы из Алматы в Нур-Султан, Актобе, Актау и Атырау.

Телефоны колл-центров:

- АО «Авиационная администрация Казахстана» +7 (7172) 61 31 87;

- авиакомпании Air Astana +7 (7172) 58 44 77, +7 (7272) 44 44 77, +7 702 7024477;

- авиакомпании SCAT +7 (7252) 99 88 80 (вн. 277, 278);

- авиакомпании Qazaq Air +7 (7273) 56 14 14;

- авиакомпании Bek Air +7 (7273) 54 50 00, +7 701 7334576.