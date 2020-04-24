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В Атырау отстранен от должности главный врач областной больницы

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Апреля 2020, 20:11
В Атырау отстранен от должности главный врач областной больницы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау временно отстранён от должности главный врач областной больницы. Рабочая комиссия исследует порядок алгоритма действий руководства медучреждения при регистрации первого и последующих фактов заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по обеспечению режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Саин Шомиров временно отстранён от должности главного врача областной больницы г. Атырау. В настоящее время создана комиссия по факту допущения руководством распространения коронавирусной инфекции в медучреждении.

Напомним, что 8 апреля больница Постановлением главного санитарного врача была закрыта на карантин, так в медучреждении было выявлено 22 факта заражения коронавирусной инфекцией пациентов и медиков.

«В настоящее время комиссия расследует порядок алгоритма действий руководства больницы при регистрации первого и последующего фактов заражения Covid-19. По итогам работы комиссии будет принято решение об оставлении либо отстранении от должности главврача»,- рассказали в оперативном штабе.

В настоящее время областная больница работает в штатном режиме. Пациентов принимают семь отделений - гинекология, гематология, нейрохирургия, травматологию,

нейротравматология, хирургия и реанимация.

После карантина на работу вышли 160 медработников.


Отставки   Атырауская область   Здравоохранение  
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