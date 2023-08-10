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    15:06, 10 Август 2023 | GMT +6

    В Атырау отметили День Абая

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    Фото: РСК Атырауской области
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау отметили 178-летие великого поэта Абая Кунанбаева. Основное праздничное мероприятие прошло перед памятником Абаю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Торжественное мероприятие началось с театрализованного представления артистов Академического Казахского драматического театра им. Махамбета. К памятнику Абаю были возложены цветы.


    «У каждого народа есть величайшие люди, которые являются особой гордостью нации. Гордость нашего народа это, конечно, Абай. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, «Великий Абай – не только гордость нашей страны, но и гений мирового уровня. Он – человек, который был погружен в бездну казахской души. Наш долг – чтить бесценное наследие Абая». Действительно путь Абая – это наследие не только казахской культуры и литературы, науки, но и всего мира. В настоящее время его работы проходят масштабные исследования. Пропаганда творчества великого поэта – это наш единый долг. Его труды никогда не умрут и не угаснут. Пусть Всевышний хранит его дух!» – сказал обращаясь к присутствующим заместитель акима области Марат Мурзиев.
    В ходе празднования состоялся парад артистов, представлявших исторические личности разных эпох. Были прочитаны стихи Абая. Для гостей была представлена выставка рисунков местных художников, книжная выставка «Абай – дана, Абай – дара қазақта» областной универсальной научной библиотеки им. Г. Сланова, экспонаты из фондов областного историко-краеведческого музея.




    Теги:
    День Абая Абай Атырауская область Культура
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