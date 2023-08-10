В Атырау отметили День Абая

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау отметили 178-летие великого поэта Абая Кунанбаева. Основное праздничное мероприятие прошло перед памятником Абаю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное мероприятие началось с театрализованного представления артистов Академического Казахского драматического театра им. Махамбета. К памятнику Абаю были возложены цветы.













«У каждого народа есть величайшие люди, которые являются особой гордостью нации. Гордость нашего народа это, конечно, Абай. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, «Великий Абай – не только гордость нашей страны, но и гений мирового уровня. Он – человек, который был погружен в бездну казахской души. Наш долг – чтить бесценное наследие Абая». Действительно путь Абая – это наследие не только казахской культуры и литературы, науки, но и всего мира. В настоящее время его работы проходят масштабные исследования. Пропаганда творчества великого поэта – это наш единый долг. Его труды никогда не умрут и не угаснут. Пусть Всевышний хранит его дух!» – сказал обращаясь к присутствующим заместитель акима области Марат Мурзиев.В ходе празднования состоялся парад артистов, представлявших исторические личности разных эпох. Были прочитаны стихи Абая. Для гостей была представлена выставка рисунков местных художников, книжная выставка «Абай – дана, Абай – дара қазақта» областной универсальной научной библиотеки им. Г. Сланова, экспонаты из фондов областного историко-краеведческого музея.